Сборная Канады разгромила команду Латвии

Ņūdžens Hopkinss panāk 6-1 Kanādas labā.

Nugent-Hopkins makes it 6-1 for Canada. pic.twitter.com/eFNsC1BNKZ— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) 1 мая 2018 г.

Сборная Канады одержала разгромную победу над сборной Латвии в товарищеской игре в рамках подготовки к чемпионату мира-2018, встреча завершилась со счётом 6:1.