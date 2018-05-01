Сборная Канады разгромила команду Латвии

Сборная Канады одержала разгромную победу над сборной Латвии в товарищеской игре в рамках подготовки к чемпионату мира-2018, встреча завершилась со счётом 6:1.
Ņūdžens Hopkinss panāk 6-1 Kanādas labā.
Nugent-Hopkins makes it 6-1 for Canada. pic.twitter.com/eFNsC1BNKZ— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) 1 мая 2018 г.
В составе канадской сборной заброшенными шайбами сумели отметиться Коннор Макдэвид, Энтони Бовилье, Пьер-Люк Дюбуа, Райан Нюджент-Хопкинс и Жан-Габриэль Пажо, оформивший дубль. Единственный гол Латвии записал на свой счёт Родриго Аболс.