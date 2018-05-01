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Сборная Канады разгромила команду Латвии
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Сборная Канады разгромила команду Латвии в товарищеской игре перед ЧМ 

Чемпионат.com 1 мая 2018
Фото: РИА Новости
Сборная Канады одержала разгромную победу над сборной Латвии в товарищеской игре в рамках подготовки к чемпионату мира-2018, встреча завершилась со счётом 6:1.
В составе канадской сборной заброшенными шайбами сумели отметиться Коннор Макдэвид, Энтони Бовилье, Пьер-Люк Дюбуа, Райан Нюджент-Хопкинс и Жан-Габриэль Пажо, оформивший дубль. Единственный гол Латвии записал на свой счёт Родриго Аболс.
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