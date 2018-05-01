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Стала известна зарплата Микко Коскинена в «Эдмонтоне»
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Стала известна зарплата Микко Коскинена в «Эдмонтоне» 

Чемпионат.com 30 минут назад
Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» подписал контракт с финским голкипером Микко Коскиненом, соглашение заключено сроком на один сезон.
Североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн в своём «твиттере» сообщил, что за сезон вратарь получит $ 2 млн, также «нефтяники» выплатят ему подписной бонус — $ 500 тыс.
В регулярном чемпионате КХЛ-2017/18 Коскинен принял участие в 29 играх за СКА, отражая в среднем 93,8% бросков при коэффициенте надёжности 1,57. В плей-офф финский голкипер сыграл 15 игр, одержав победы в десяти из них.
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