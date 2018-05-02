Защитник «Салавата Юлаева» Логинов перешел в «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» объявил о подписании контракта с защитником Александром Логиновым . Соглашение с игроком рассчитано на два года.

Логинов является воспитанником «Салавата Юлаева» и прошлый сезон провел в родном клубе. В сезоне 2017/18 31-летний хоккеист провел 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 11 (4+7) очков. В плей-офф он сыграл 11 игр и записал на свой счет 2 (1+1) балла.

Помимо «Салавата Юлаева» Логинов выступал за «Торпедо», «Автомобилист» и «Амур» . В КХЛ он провел 372 матча, в которых набрал 114 очков (37+77). В Кубке Гагарина Логинов выходил на лед в 36 матчах и набрал 8 (2+6) очков.