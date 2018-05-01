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Решение об участии Малкина в третьем матче против «Вашингтона» будет принято перед игрой
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Решение об участии Малкина в третьем матче против «Вашингтона» будет принято перед игрой 

Спорт-Экспресс 38 минут назад
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан сказал, что еще не решил, сыграет ли российский нападающий Евгений Малкин в третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли против «Вашингтона» (счет в серии — 1-1). Форвард не выходил на лед с 21 апреля, когда «Пингвинз» в пятой игре 1/8 финала уступили «Филадельфии» (2:4).
По словам специалиста, также под вопросом остается участие во встрече защитника Брайана Дюмулина и нападающего Карла Хагелина.
— Решение по ним будет принято перед игрой, — сказал Салливан.
Напомним, третий матч серии до четырех побед между «Питтсбургом» и «Вашингтоном» состоится в ночь на 2 мая.
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