Решение об участии Малкина в третьем матче против «Вашингтона» будет принято перед игрой

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан сказал, что еще не решил, сыграет ли российский нападающий Евгений Малкин в третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли против «Вашингтона» (счет в серии — 1-1). Форвард не выходил на лед с 21 апреля, когда «Пингвинз» в пятой игре 1/8 финала уступили «Филадельфии» (2:4). По словам специалиста, также под вопросом остается участие во встрече защитника Брайана Дюмулина и нападающего Карла Хагелина — Решение по ним будет принято перед игрой, — сказал Салливан. Напомним, третий матч серии до четырех побед между «Питтсбургом» и «Вашингтоном» состоится в ночь на 2 мая.