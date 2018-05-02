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«Барыс» продлил контракт с голкипером Карлссоном
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«Барыс» продлил контракт с голкипером Карлссоном 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Хоккейный клуб «Барыс», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) пролонгировал соглашение с 34-летним вратарем Хенриком Карлссоном, сообщает ТАСС.
Сам игрок заявил, что счастлив оставаться в команде.
"Я очень счастлив и горд, что останусь игроком «Барыса» на ближайшие два года. С нетерпением жду августа, чтобы провести лучший сезон и помочь нашей команде выйти в плей-офф", — сказал он.
Новый контракт с голкипером сборной Казахстана будет рассчитан до 30 апреля 2020 года.
Карлссон является хоккеистом «Барыса» с 2016 года. В минувшем сезоне КХЛ он провел 45 матчей, а астанинский клуб занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и не смог пробиться в плей-офф.
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» подписал форварда Кугрышева.
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