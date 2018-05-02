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Карлссон — в «Барысе» до 2020 года
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Карлссон — в «Барысе» до 2020 года 

Спорт-Экспресс 33 минуты назад
«Барыс» продлил контракта с вратарем Хенриком Карлссоном, информирует официальный сайт клуба. Стороны заключили односторонний двухлетний контракт, срок которого истекает 30 апреля 2020 года.
— Я очень счастлив и горд, что останусь игроком «Барыса» на ближайшие 2 года, — отметил Карлссон. — Я с нетерпением жду августа, чтобы провести лучший сезон и помочь нашей команде выйти в плей-офф. Спасибо всем, кто поддерживал меня и нашу команду в сложные моменты по ходу в минувшей кампании.
Карлссон выступает за «Барыс» с 2016 года. В прошедшем сезон он провел 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержал 18 побед. Также на его счету 4 матча на ноль. В среднем он отражал 91,2 процента бросков.
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