Карлссон — в «Барысе» до 2020 года

«Барыс» продлил контракта с вратарем Хенриком Карлссоном , информирует официальный сайт клуба. Стороны заключили односторонний двухлетний контракт, срок которого истекает 30 апреля 2020 года.

— Я очень счастлив и горд, что останусь игроком «Барыса» на ближайшие 2 года, — отметил Карлссон. — Я с нетерпением жду августа, чтобы провести лучший сезон и помочь нашей команде выйти в плей-офф. Спасибо всем, кто поддерживал меня и нашу команду в сложные моменты по ходу в минувшей кампании.

Карлссон выступает за «Барыс» с 2016 года. В прошедшем сезон он провел 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержал 18 побед. Также на его счету 4 матча на ноль. В среднем он отражал 91,2 процента бросков.