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Голкипер «Питтсбурга» Мюррей: в таком матче победить могла любая команда
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Голкипер «Питтсбурга» Мюррей: в таком матче победить могла любая команда 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей поделился мнением о результатах третьего матча серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (3:4). Об этом сообщает «Советский спорт».
"Матч получился очень упорным. Команды не так часто бросали по воротам, но зато почти каждый бросок приводил к опасному моменту.
В таком матче победить могла любая команда. Мне кажется, что мы сыграли весьма достойно", — сказал Мюррей.
Ранее российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» установил новый рекорд клуба.
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