Голкипер «Питтсбурга» Мюррей: в таком матче победить могла любая команда

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей поделился мнением о результатах третьего матча серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (3:4). Об этом сообщает «Советский спорт».

"Матч получился очень упорным. Команды не так часто бросали по воротам, но зато почти каждый бросок приводил к опасному моменту.

В таком матче победить могла любая команда. Мне кажется, что мы сыграли весьма достойно", — сказал Мюррей.