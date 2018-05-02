Ещё
Кросби: «Нужно не давать „Вашингтону“ шансов в большинстве»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кросби: «Нужно не давать „Вашингтону“ шансов в большинстве» 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (3:4) в третьем матче полуфинала Восточной конференции Кубка Стэнли. Кросби в этом матче забил гол и отдал результативную передачу.
”Мы играли хорошо. Мы должны постараться не попадать на скамью штрафников и не давать им шансов в большинстве. Но помимо этого, считаю, мы сделали сегодня много хорошего. Каждое звено оказывало давление и создавало моменты. Это просто был один из тех матчей, когда соперник воспользовался практически всеми нашими маленькими ошибками”, — цитирует Кросби.
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона». Четвертый матч также пройдет в Питтсбурге 4 мая.
SPORT24.ru: последние новости
Действующие бронзовые призеры россияне назвали состав на ЧМ Хоккейный чемпионат мира 2018 круче Олимпиады. Объясняем почему Малкин может сыграть во втором матче серии с «Вашингтоном» - он тренировался в общей группе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мальчик в девочке
Назван первый финалист Лиги чемпионов9
«Потонешь как камень»: Емельяненко обвинили в фальшивых боях19
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Британцы ополчились на Кафельникова11
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение