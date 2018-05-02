Кросби: «Нужно не давать „Вашингтону“ шансов в большинстве»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (3:4) в третьем матче полуфинала Восточной конференции Кубка Стэнли. Кросби в этом матче забил гол и отдал результативную передачу.

”Мы играли хорошо. Мы должны постараться не попадать на скамью штрафников и не давать им шансов в большинстве. Но помимо этого, считаю, мы сделали сегодня много хорошего. Каждое звено оказывало давление и создавало моменты. Это просто был один из тех матчей, когда соперник воспользовался практически всеми нашими маленькими ошибками”, — цитирует Кросби.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона». Четвертый матч также пройдет в Питтсбурге 4 мая.