Вратарь «Питтсбурга» Мюррей: «Матч с „Вашингтоном“ мог повернуться в любую сторону»

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (3:4) в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона». Четвертый матч также пройдет в Питтсбурге 4 мая.

«Матч получился весьма упорным. Бросков и в те, и в другие ворота было не так уж много, но каждый бросок, казалось, становился голевым моментом. Это был один из тех матчей, который мог повернуться в любую сторону. Нам, безусловно, есть что улучшать, хотя в целом мы, считаю, отыграли крепко», — цитирует Мюррея.