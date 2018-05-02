Ещё
Вратарь «Питтсбурга» Мюррей: «Матч с „Вашингтоном“ мог повернуться в любую сторону»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вратарь «Питтсбурга» Мюррей: «Матч с „Вашингтоном“ мог повернуться в любую сторону» 

SPORT24.ru 51 минуту назад
Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (3:4) в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона». Четвертый матч также пройдет в Питтсбурге 4 мая.
«Матч получился весьма упорным. Бросков и в те, и в другие ворота было не так уж много, но каждый бросок, казалось, становился голевым моментом. Это был один из тех матчей, который мог повернуться в любую сторону. Нам, безусловно, есть что улучшать, хотя в целом мы, считаю, отыграли крепко», — цитирует Мюррея.
SPORT24.ru: последние новости
Стали известны капитан и его ассистенты на ЧМ-2018 «Спартак» обменял нападающего Дергачева в СКА Макдэвид назначен капитаном сборной Канады на ЧМ-2018 в Дании
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мальчик в девочке
Назван первый финалист Лиги чемпионов9
«Потонешь как камень»: Емельяненко обвинили в фальшивых боях19
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Британцы ополчились на Кафельникова11
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение