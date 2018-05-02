Чемпионат мира по хоккею-2018: расклады и шансы сборной России

Пертурбации

4 мая сборная России начнет свой путь на чемпионате мира по хоккею-2018 в Дании. Противостоять нашим соотечественникам будут французы — соперник, скажем так, из второго эшелона. Вероятно, за «трехцветных» сыграет новобранец «Сибири» Шарль Бертран

Что касается нашей команды, то она серьезно изменилась по сравнению с Олимпийскими играми в Пхенчхане — турниром трехмесячной давности, который россияне, напомним, выиграли. Неожиданные преобразования начались с верхушки: свои посты покинули главный тренер Олег Знарок и его правая рука Харийс Витолиньш. По слухам, первый поругался со своим начальником Романом Ротенбергом , вследствие чего авторитетного специалиста «попросили» из сборной и петербуржского СКА (у невского клуба и национальной команды — одно руководство).

Управление «Красной машиной» доверили одному из помощников Знарка — амбициозному и перспективному специалисту Илье Воробьеву , продолжателю тренерской династии. Однако новый «рулевой» столкнулся с обилием травм и отказов со стороны ряда ведущих игроков. Кому-то требуется отдых после напряженного сезона, у кого-то накопились болячки, кто-то занят трудоустройством, а у кого-то (речь в первую очередь об Александре Радулове ) — по всей видимости, разногласия с менеджментом.

Из олимпийских героев в сборной отсутствуют две звезды, в прошедшем сезоне олицетворявшие собой питерский СКА. Илья Ковальчук , самый ценный игрок Олимпиады-2018, сейчас находится без контракта и намеревается летом вернуться в НХЛ. В данный момент 35-летний снайпер сосредоточен на переговорах с заокеанскими работодателями и опасается получить травму, не имея на руках действующего соглашения. Аналогичная ситуация — с защитником Вячеславом Войновым , двукратным обладателем Кубка Стэнли. В 2015 году он был вынужден покинуть НХЛ после инцидента с домашним насилием в отношении своей жены и даже отсидел короткий срок в американской тюрьме.

Суперветеран и десант из НХЛ Сборная России сохранила убойную тройку Капризов-Дацюк-Гусев, которая внесла решающий вклад в победу над немцами в олимпийском финале. Главный ветеран команды — член так называемого тройного клуба Павел Дацюк : за свою карьеру он выиграл чемпионат мира, Кубок Стэнли и олимпийское золото. Он наш самый возрастной «сборник» что на Олимпиаде, что на чемпионате мира.

Тренеры, судя по всему, видят в неувядающем центрфорварде ключевую фигуру, вокруг которой будет строиться игра и взаимодействие внутри коллектива. На таких людей можно положиться в любой, даже экстремальной, ситуации.

Павлу Дацюку в июле исполнится 40 лет, однако он по-прежнему полон сил. Фото Adam Glanzman (Flickr.com, CC BY-SA 2.0)

Сопоставляя наши составы на двух турнирах, можно убедиться, что по силам они примерно равны. В списках — 14 общих фамилий. В частности, полностью сохранилась вратарская бригада. НХЛовцев пока шестеро, но может стать больше: в отличие от Олимпиады, здесь возможна дозаявка по ходу турнира. Несколько россиян с приставкой «супер» могут освободиться по итогам второго раунда Кубка Стэнли и прибыть в Данию на помощь соотечественникам.

Специалисты сдержанно оценивают шансы нашей команды, которая всегда нацеливается на медали. По сравнению с Олимпиадой (в которой не участвовали игроки НХЛ) многие сборные получили грандиозное усиление из-за океана — в первую очередь это касается Канады и США, которые на порядок сильнее своих корейских аналогов. У нас же из звезд первой величины только Дацюк, но ему скоро стукнет 40. Сверхопытный нападающий, которого в этом сезоне не раз подводило здоровье, всего на три года моложе главного тренера Ильи Воробьева.

Последний начал с пяти поражений подряд в рамках Евротура. Делать далекоидущие выводы по этому второстепенному турниру не стоит, но знак, как ни крути, тревожный. Тем более что настрой у всех без исключения наших соперников будет особый — обыграть олимпийских чемпионов почетно во все времена. Учитывая все вышесказанное, попадание в тройку будет расценено как успех. Непременно всех победить в текущей ситуации никто не требует.

Новосибирский след

Есть в сборной и новосибирский след. Работу в первой команде страны продолжил Игорь Никитин — он, как и прежде, является одним из ассистентов главного тренера. В Новосибирске нынешний наставник ЦСКА, напомним, закончил игровую карьеру и начал тренерскую.

Кроме того, цвета национальной команды в Дании будут защищать два экс-игрока «Сибири» — нападающий ЦСКА Максим Шалунов и защитник «Торонто Мейпл Лифс» Никита Зайцев . Именно в новосибирском клубе оба выросли в больших мастеров.

Одним из лидеров этой сборной мог стать воспитанник «Сибири» Владимир Тарасенко . Его клуб «Сент-Луис Блюз» не пробился в плей-офф, так что бомбардир успевал выступить даже на Евротуре (не говоря уже о чемпионате мира) и сыграться с партнерами. Увы, в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ он серьезно травмировал плечо, после чего перенес операцию. Восстановление может продлиться вплоть до начала следующего сезона.

Во время подготовки к чемпионату мира тренеры сборной России проверили в деле и двух защитников «Сибири» Ивана Верещагина Николая Демидова . Игроки являются не только одноклубниками, но и одногодками (оба родились в 1995 году). Правда, первый в национальной команде не задержался, а в межсезонье может покинуть новосибирский клуб. Демидов же «кочует» между первой и второй сборными, но прогресс 22-летнего парня, только в этом сезоне дебютировавшего в КХЛ, очевиден.

В материале использованы фото Chase N. (лицензия CC BY-SA 2.0) и Adam Glanzman (лицензия CC BY-SA 2.0).