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Овечкин эмоционально отпраздновал гол «Питтсбургу» и нарвался на обструкцию трибун
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Овечкин эмоционально отпраздновал гол «Питтсбургу» и нарвался на обструкцию трибун 

SPORT24.ru 39 минут назад
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин столкнулся с агрессивной реакцией болельщиков «Питтсбург Пингвинз» на празднование гола в третьем матче серии. Напомним, «столичные» обыграли «пингвинов» на выезде со счетом 4:3 и повели со счетом 2-1 в четвертьфинальной серии Кубка Стэнли.
Овечкин забросил победную шайбу за 67 секунд до окончания основного времени. После этого российский форвард направился праздновать гол к одному из бортов арены и ударил по защитному стеклу, за которым сидели фанаты «Пингвинз». И без того расстроенные болельщики «Питтсбурга» разозлились еще больше и устроили Овечкину обструкцию, начав показывать ему средние пальцы. Впрочем, Александр не предал этому значения и продолжил радоваться.
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