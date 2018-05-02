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Овечкин прокомментировал свой исторический гол
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Овечкин прокомментировал свой исторический гол 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал о своей шайбе в ворота "Питтсбург Пингвинз", которая принесла гостям победу в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
"Я попал сначала в штангу, хорошо, что не поднял руки и доиграл эпизод до конца. Мне повезло", — заявил он.
Также россиянин отметил важность этой победы.
"Это важный, очень важный гол для нашей команды. Вы знаете, что мы хотели сегодня победить и мы это сделали. Не так важно, что именно я забросил победную шайбу, главное, что команда добилась результата, двигаемся дальше", — заключил Овечкин.
Встреча закончилась со счетом 4:3 и вывела "Вашингтон" вперед в серии. Овечкин забросил победную шайбу за 67 секунд до конца третьего периода и стал обладателем нового клубного рекорда.
Ранее сообщалось, что Овечкин был признан первой звездой матча с "Питтсбургом".
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