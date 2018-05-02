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Эмиль Галимов: «Лучше бы из КХЛ исключили „Куньлунь“, зачем он нужен?»
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Эмиль Галимов: «Лучше бы из КХЛ исключили „Куньлунь“, зачем он нужен?» 

SPORT24.ru 11 минут назад
Нападающий «Нефтехимика» Эмиль Галимов не понимает, почему из состава участников КХЛ исключаются российские клубы. По итогам сезона 2017/18 КХЛ покинули два клуба — «Югра» и «Лада». В межсезонье 2017 года лигу покинул новокузнецкий «Металлург».
«Задумывался, конечно, о том, что «Нефтехимик» может покинуть лигу, когда до начала сезона были такие опасения. Но от тебя мало что зависит, если лига примет такое решение. Конечно, не хочется, чтобы Нижнекамск, играющий в КХЛ все сезоны, лишался хоккея. Это неправильно. То же самое «Лада» или Новокузнецк. Лучше бы убрали «Куньлунь» какой-нибудь, зачем он нужен? У КХЛ своя политика, но, по-моему, лучше исключить «Куньлунь», чем убирать свои клубы», — цитирует Галимова.
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