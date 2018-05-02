Эмиль Галимов: «Лучше бы из КХЛ исключили „Куньлунь“, зачем он нужен?»

Нападающий «Нефтехимика» Эмиль Галимов не понимает, почему из состава участников КХЛ исключаются российские клубы. По итогам сезона 2017/18 КХЛ покинули два клуба — «Югра» и «Лада». В межсезонье 2017 года лигу покинул новокузнецкий «Металлург».

«Задумывался, конечно, о том, что «Нефтехимик» может покинуть лигу, когда до начала сезона были такие опасения. Но от тебя мало что зависит, если лига примет такое решение. Конечно, не хочется, чтобы Нижнекамск, играющий в КХЛ все сезоны, лишался хоккея. Это неправильно. То же самое «Лада» или Новокузнецк. Лучше бы убрали «Куньлунь» какой-нибудь, зачем он нужен? У КХЛ своя политика, но, по-моему, лучше исключить «Куньлунь», чем убирать свои клубы», — цитирует Галимова.