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«Спартак» заключил контракты с новыми тренерами
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Хоккейный «Спартак» заключил контракты с новыми тренерами 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Хоккейный клуб "Спартак" официально объявил о назначении двух специалистов ассистентами главного тренера команды Вадима Епанчинцева, сообщается на официальном сайте московского клуба.
Новыми помощниками Епанчинцева стали Игорь Уланов и Дмитрий Гоголев.
45-летний Гоголев в минувшем сезоне возглавлял команду Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Капитан", а 48-летний Уланов занимал должность помощника главного тренера в клубах "Лада" и "Югра". Отметим, что Уланов уже работал в "Спартаке", в сезоне-2015/16 ассистируя тогдашнему наставнику красно-белых Герману Титову.
Ранее сообщалось, что форвард "Спартака" Александр Дергачев перешел в СКА.
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