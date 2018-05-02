«Спартак» заключил контракты с новыми тренерами

Хоккейный клуб "Спартак" официально объявил о назначении двух специалистов ассистентами главного тренера команды Вадима Епанчинцева, сообщается на официальном сайте московского клуба.
Новыми помощниками Епанчинцева стали Игорь Уланов и Дмитрий Гоголев.
45-летний Гоголев в минувшем сезоне возглавлял команду Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Капитан", а 48-летний Уланов занимал должность помощника главного тренера в клубах "Лада" и "Югра". Отметим, что Уланов уже работал в "Спартаке", в сезоне-2015/16 ассистируя тогдашнему наставнику красно-белых Герману Титову.
Ранее сообщалось, что форвард "Спартака" Александр Дергачев перешел в СКА.