«Двигаемся дальше»: новый рекорд Овечкина

«Вашингтон» в лихой перестрелке одолел «Питтсбург» на чужой площадке и вырвался вперед в четвертьфинальной серии Кубка Стэнли (2-1). Капитан гостей Александр Овечкин установил клубный рекорд по победным шайбам в плей-офф и был признан третьей звездой игрового дня.

«Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:4

«Вашингтон» победил на выезде «Питтсбург» и вышел вперед в четвертьфинальной серии Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (2-1). Гости открыли счет в самом начале второго периода, причем голевой пас добавил себе в актив капитан «столичных» Александр Овечкин. «Пингвины» дважды лидировали (2:1, 3:2), однако не смогли удержать устраивавший их результат.

Решающую шайбу за 1 минуту 7 секунд до конца третьего периода забросил Овечкин.

Caps 365 | A @backstrom19 to @ovi8 goal in the final minutes is all she wrote for Game 3 as the Caps take the 2-1 series lead #ALLCAPS pic.twitter.com/qmtb5hQlSQ— Washington Capitals (@Capitals) May 2, 2018 Россиянин выкатился на одинокого защитника в паре с многолетним партнером и вице-капитаном клуба Никласом Бекстремом, получил от шведа удобную передачу и расстрелял «рамку» с пятачка.

Такие этюды эта пара выдает по несколько десятков за сезон.

Это седьмая шайба Овечкина, которая принесла «Кэпиталз» победу в плей-офф — есть новый рекорд «Вашингтона», ранее принадлежавший Бекстрему в соавторстве с двумя игроками.

THE WINNER! #ALLCAPS pic.twitter.com/5ZDfxHl2hm— Washington Capitals (@Capitals) May 2, 2018 Овечкин был признан первой звездой матча (Бекстрем с тремя «ассистами» — второй) и третьим хоккеистом игрового дня.

Не остались без баллов за результативность и другие легионеры из нашей страны. Защитник гостей Дмитрий Орлов ассистировал партнеру в случае с третьим голом, а Евгений Малкин из «Питтсбурга» отдал точную передачу во второй трети игры.

Тем не менее, больше всех времени на льду провел не кто-то из них, а не сумевший пополнить личную копилку напарник Овечкина — Евгений Кузнецов (21 минута 34 секунды/2 броска по воротам). Второй показатель у Орлова (20.39/2), третий — у самого капитана «Вашингтона» (20.24/2). Малкину доверили провести на площадке суммарно лишь 19.07 (2 броска и показатель полезности «-2»).

После матча Овечкин подробно прокомментировал эпизод с решающим голом.

«Я попал сначала в штангу. Хорошо, что не поднял руки и доиграл эпизод до конца. Мне повезло», — заявил он.

#Caps captain Alex Ovechkin talks with the media after scoring the GWG in Game 3. #ALLCAPS pic.twitter.com/6geJH6lhhM— Washington Capitals (@Capitals) May 2, 2018

«Это важный, очень важный гол для нашей команды, — констатировал россиянин, слова которого приводит официальный сайт НХЛ. — Вы знаете, мы хотели сегодня победить и сделали это.

Не так важно, что именно я забросил победную шайбу, главное, что команда добилась результата, двигаемся дальше.

h8ers pic.twitter.com/WSU57rYJl2— Washington Capitals (@Capitals) May 2, 2018 В плей-офф не имеет значения, где играть, всегда надо стремиться к победе. Конечно, всегда приятнее играть дома, но в плей-офф каждая победа очень дорога. Сегодня мы все выложились и очень хотели выиграть, понимая значение этой встречи. Теперь нам нужно думать уже о следующем матче и постараться действовать на том же уровне и в последующих встречах».

Не оставил он без внимания и момент, в котором его партнер Том Уилсон нанес повреждение Заку Астону-Ризу. «Пингвину» диагностировали сотрясение мозга и перелом челюсти. Причем в предыдущем матче форвард-грубиян травмировал другого игрока «Питтсбурга» Брайана Дюмулина.

«Вклад Тома Уилсона — огромнейший, — резюмировал Овечкин. — Все боятся, когда он выходит на лед, мы должны играть в том же духе. Сегодня в его исполнении был отличный хит. Это НХЛ, а не какая-то пивная лига, здесь нужно поднимать голову и играть жестко. Все было по правилам.

«Питтсбург» играет, что называется, в чемпионский хоккей, эта команда два раза подряд взяла Кубок Стэнли. Они знают, как играть в важных ситуациях, поэтому сегодняшняя победа имеет большое значение».

Наставник «Вашингтона» Барри Тротц встал на защиту Уилсона.

«Оба игрока были готовы к силовому приему. Если вы хотите знать мое мнение, то это был хороший жесткий хит, плечом в плечо, — отметил специалист. — «Пингвинз» провели в нашей зоне долгое время, двигались очень энергично и заставили нас обороняться. В этой серии играют две отличные команды, которые практически не оставляют друг другу пространства. В первых двух периодах было совсем немного бросков в створ. Обе команды сражались и толкались. Думаю, такой эта серия будет и дальше. Ноздря в ноздрю, борьба за каждый дюйм. Это и есть игра, в которой все решают считанные дюймы».

Автор третьей шайбы «Вашингтона» Мэтт Нисканен признался, что он и его партнеры оставили на площадке очень много сил.

Матч получился очень затратным физически. Мы очень старались и показали характер, когда сумели вернуться в матч.

В лагере «Питтсбурга» царят реваншистские настроения. Главный тренер Майк Салливан призвал подопечных как следует настроиться на четвертую игру.

«В плей-офф любая победа дается с трудом, — отметил наставник. — Мои ребята отлично это знают. Мы отлично боролись. Выиграть могла любая команда.

Теперь мы уже думаем о следующем матче и постараемся показать в нем все, на что мы способны».

Капитан и лидер хозяев Сидни Кросби полагает, что его команда выглядела лучше соперников.

«Мы играли хорошо, — считает канадец. — Не так много позволили создать им у наших ворот. Мне кажется, что «Питтсбург» действительно провел хороший матч. Все звенья создавали опасные моменты, но так получилось, что соперник реализовал почти все возможности, которые у них возникали».

Четвертый матч серии запланирован на 4 мая по московскому времени в Питтсбурге.

Другой матч

«Виннипег Джетс» — «Нэшвилл Предаторз» — 7:4