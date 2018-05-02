Ещё
«Твиттер» «Нефтехимика» — о Полашеке: самая крутая борода КХЛ теперь у нас
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Твиттер» «Нефтехимика» — о Полашеке: самая крутая борода КХЛ теперь у нас 

Чемпионат.com 15 минут назад
Официальный «твиттер» «Нефтехимика» поприветствовал чешского защитника Адама Полашека, который сегодня, 2 мая, официально стал игроком нижнекамского клуба.
«Мы рады приветствовать Адама в нашей «стае»! Самая крутая борода КХЛ теперь у нас», — сообщается в официальном аккаунте клуба.
Фото также можно посмотреть в «твиттере» нижнекамского «Нефтехимика».
За карьеру в КХЛ Полашек сыграл 110 матчей, в которых забросил 10 шайб и сделал 30 голевых передач, заработав «+4». В данный момент хоккеист готовится к чемпионату мира в Дании в составе национальной команды.
Чемпионат.com: последние новости
В пятый раз в XXI веке в плей-офф НХЛ встретятся «Вашингтон» и «Питтсбург» Лучший снайпер Кубка Гагарина и ещё 9 игроков, которых не взяли на ЧМ-2018 Почему вратаря «Ак Барса» Эмиля Гарипова не взяли в сборную России
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вандалы изуродовали лицо Боярского43
Жуков принял важное решение11
«Двигаемся дальше»: новый рекорд Овечкина1
Мальчик в девочке3
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение