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Два ведущих игрока финского клуба «Ювяскюля» перешли в «Нефтехимик»
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Два ведущих игрока финского клуба «Ювяскюля» перешли в «Нефтехимик» 

SPORT24.ru 1 час назад
ХК «Нефтехимик» объявил о переходе двух финских хоккеистов. Речь идет о Юусо Пуустинене и Йонасе Няттинене. Оба до недавнего времени являлись лидерами хоккейного клуба «Ювяскюля» и стали победителями хоккейной Лиги чемпионов.
В предыдущем регулярном чемпионате и плей-офф финской лиги в 55 матчах 27-летний Няттинен отметился 45 (14+31) очками. В 2009 году Няттинен под общим номером 65 был задрафтован «Монреаль Канадиенс» в основе которого провел один матч.
30-летний Пуустинен — это крайний нападающий. Может сыграть как слева, так и справа. В прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф финской лиги в 59 играх форвард набрал 55 (32+23) баллов. В 2006 году Пуустинен в составе финской юниорской сборной завоевал серебро чемпионата мира. В том же году нападающий был задрафтован клубом НХЛ «Калгари Флеймз».
Оба игрока заключили однолетние договора.
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