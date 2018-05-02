Два ведущих игрока финского клуба «Ювяскюля» перешли в «Нефтехимик»

ХК «Нефтехимик» объявил о переходе двух финских хоккеистов. Речь идет о Юусо Пуустинене и Йонасе Няттинене. Оба до недавнего времени являлись лидерами хоккейного клуба «Ювяскюля» и стали победителями хоккейной Лиги чемпионов.

В предыдущем регулярном чемпионате и плей-офф финской лиги в 55 матчах 27-летний Няттинен отметился 45 (14+31) очками. В 2009 году Няттинен под общим номером 65 был задрафтован «Монреаль Канадиенс» в основе которого провел один матч.

30-летний Пуустинен — это крайний нападающий. Может сыграть как слева, так и справа. В прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф финской лиги в 59 играх форвард набрал 55 (32+23) баллов. В 2006 году Пуустинен в составе финской юниорской сборной завоевал серебро чемпионата мира. В том же году нападающий был задрафтован клубом НХЛ «Калгари Флеймз».

Оба игрока заключили однолетние договора.