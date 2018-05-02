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Нападающий «Коламбуса» Оливер Бьёркстранд согласился сыграть на ЧМ-2018
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Нападающий «Коламбуса» Оливер Бьёркстранд согласился сыграть на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 39 минут назад
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Оливер Бьёркстранд в последний момент согласился сыграть за сборную Дании на домашнем чемпионате мира, информирует журналист Джимми Боэгаард. Хоккеист уже прилетел на родину и готов сыграть в первом матче турнира.
В минувшем сезоне 23-летний форвард забросил 11 шайб и сделал 29 результативных передач в 82 матчах регулярного сезона при показателе полезности «+4». В 6 матчах Кубка Стэнли на его счету 3 (1+2) очка.
Бьёркстранд не выступал на мировых первенствах с 2015 года, когда сыграл только три матча и не набрал очков.
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