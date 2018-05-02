Состав сборной Канады на ЧМ по хоккею

Состав сборной Канады на чемпионате мира по хоккею 2018

В олимпийский год главным турнирном для канадцев стал чемпионат мира, на который приедет главный звёздный форвард «кленовых».

4 мая в Дании стартует чемпионат мира. Мы продолжаем цикл материалов, в которых рассказываем обо всех участниках турнира. Сегодня речь пойдёт о сборной Канады

История выступлений

С 2010 по 2014 годы канадская команда не поднималась на чемпионатах мира выше пятого места — всё основное внимание при подготовке национальной сборной традиционно уделялось Олимпиадам, где результаты Канады были наивысшими. На следующий год после Игр в Сочи сборная «кленового листа» смогла вернуть чемпионату мира статус топ-турнира для своих болельщиков: в 2015 и 2016 годах канадцы завоевали золото, а в прошлом году дошли до финала, где лишь в серии буллитов уступили великолепным шведам во главе с Хенриком Лундквистом

За последние 25 лет сборная Канада семь раз становилась чемпионом мира, пять раз становилась серебряными и один раз — бронзовыми призёрами, собрав за этот временной отрезок 13 комплектов наград.

Главный тренер. Билл Питерс

Санкт-Петербурге. На клубном поприще Билл Питерс провёл неудачный сезон в «Каролине», которая четвёртый год подряд не смогла выйти в плей-офф, но безработным оставался всего несколько дней, тут же возглавив «Калгари». В сборной Питерс выигрывал золото ЧМ-2015, когда работал помощником у Тодда Маклеллана , а год спустя стал первым уже в роли главного тренера, триумфально завершив чемпионат мира, проходивший в Москве

Помимо этого, Питерс стал одним из соавторов триумфа канадцев на Кубке мира-2016, а на клубном уровне выигрывал главный приз канадского молодёжного хоккея Мемориальный кубок.

Состав. Звёздный капитан Макдэвид и крепкое окружение

В нынешней версии канадской сборной нет ни одного хоккеиста, который стал обладателем бронзы Олимпийского Пхёнчхана: весь состав сформирован из игроков НХЛ, за исключением третьего голкипера Майкла Дипьетро , выступающего в молодёжной лиге Онтарио.

Турнирные амбиции. Только золото, только победа

Чемпионат мира вызовет у канадской публики гораздо больший интерес, чем февральская Олимпиада. В плей-офф НХЛ остался только один канадский клуб — «Виннипег», а наличие такой суперзвезды, как Макдэвид, обеспечит внимание со стороны прессы и телевидения. Трудно представить, что столь крепкий состав будет ставить перед собой задачу скромнее прошлогодней, когда Канада дошла до финала, на равных боровшись со звёздными шведами. Примечательно, что на этот раз в канадской команде есть весьма заметные клубные связки, которые помогут сборной быстрее обрести сыгранность. Из «Айлендерс» в команду попали сразу 5 хоккеистов (Пулок, Бовилье, Барзал, Эберле и Бейли), из «Эдмонтона» — Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс и Нёрс, из «Сент-Луиса» — трио защитников Данн, Эдмундсон и Парэйко.