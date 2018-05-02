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Состав сборной Канады на ЧМ по хоккею
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Состав сборной Канады на чемпионате мира по хоккею 2018 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Anna Sergeeva/Getty Images
В олимпийский год главным турнирном для канадцев стал чемпионат мира, на который приедет главный звёздный форвард «кленовых».
4 мая в Дании стартует чемпионат мира. Мы продолжаем цикл материалов, в которых рассказываем обо всех участниках турнира. Сегодня речь пойдёт о сборной Канады.

История выступлений

С 2010 по 2014 годы канадская команда не поднималась на чемпионатах мира выше пятого места — всё основное внимание при подготовке национальной сборной традиционно уделялось Олимпиадам, где результаты Канады были наивысшими. На следующий год после Игр в Сочи сборная «кленового листа» смогла вернуть чемпионату мира статус топ-турнира для своих болельщиков: в 2015 и 2016 годах канадцы завоевали золото, а в прошлом году дошли до финала, где лишь в серии буллитов уступили великолепным шведам во главе с Хенриком Лундквистом.
За последние 25 лет сборная Канада семь раз становилась чемпионом мира, пять раз становилась серебряными и один раз — бронзовыми призёрами, собрав за этот временной отрезок 13 комплектов наград.

Главный тренер. Билл Питерс

На клубном поприще Билл Питерс провёл неудачный сезон в «Каролине», которая четвёртый год подряд не смогла выйти в плей-офф, но безработным оставался всего несколько дней, тут же возглавив «Калгари». В сборной Питерс выигрывал золото ЧМ-2015, когда работал помощником у Тодда Маклеллана, а год спустя стал первым уже в роли главного тренера, триумфально завершив чемпионат мира, проходивший в Москве и Санкт-Петербурге.
Помимо этого, Питерс стал одним из соавторов триумфа канадцев на Кубке мира-2016, а на клубном уровне выигрывал главный приз канадского молодёжного хоккея Мемориальный кубок.

Состав. Звёздный капитан Макдэвид и крепкое окружение

В нынешней версии канадской сборной нет ни одного хоккеиста, который стал обладателем бронзы Олимпийского Пхёнчхана: весь состав сформирован из игроков НХЛ, за исключением третьего голкипера Майкла Дипьетро, выступающего в молодёжной лиге Онтарио.
Главной звездой сборной Канады, безусловно, станет нападающий Коннор Макдэвид, чей «Эдмонтон» достаточно неожиданно провалил сезон, не попав в плей-офф. Два года назад Макдэвид уже становился обладателем золота ЧМ, забив победный гол в финале, и став самым молодым хоккеистом выигравшим юниорский, молодёжный и взрослый чемпионаты мира. За минувшие два сезона в НХЛ он дважды взял приз самому результативному хоккеисту регулярного чемпионата (208 очков суммарно), и не случайно именно 21-летний Макдэвид был выбран капитаном нынешней сборной. Помогать ему будут также весьма известные хоккеисты, среди которых стоит выделить Джордана Эберле, Брэйдена Шенна, Мэтью Барзала и Райана О'Райлли. 29-летний Эберле, который считался одной из главных звёзд «Ойлерз» до появления Макдэвида, провёл уверенный сезон в «Нью-Йорк Айлендерс» (59 очков), где первую скрипку играл Мэттью Барзал (22 гола, 63 передачи). Шенн, имеющий за плечами опыт трёх чемпионатов мира (одно золото, одно серебро), в минувшей «регулярке» установил личный рекорд результативности (70 очков), а один из лидеров «Баффало» О'Райлли играл за Канаду на Кубке мира и был кандидатом в олимпийскую команду на Играх в Сочи. В линии обороны стоит выделить участников Кубка мира Колтона Парэйко и Аарона Экблада, которые тогда выступали за сборную молодых звёзд Северной Америки, а основным стражем ворот, вероятно, станет бывший дублёр Сергея Бобровского Кёртис Макиленни.

Турнирные амбиции. Только золото, только победа

Чемпионат мира вызовет у канадской публики гораздо больший интерес, чем февральская Олимпиада. В плей-офф НХЛ остался только один канадский клуб — «Виннипег», а наличие такой суперзвезды, как Макдэвид, обеспечит внимание со стороны прессы и телевидения. Трудно представить, что столь крепкий состав будет ставить перед собой задачу скромнее прошлогодней, когда Канада дошла до финала, на равных боровшись со звёздными шведами. Примечательно, что на этот раз в канадской команде есть весьма заметные клубные связки, которые помогут сборной быстрее обрести сыгранность. Из «Айлендерс» в команду попали сразу 5 хоккеистов (Пулок, Бовилье, Барзал, Эберле и Бейли), из «Эдмонтона» — Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс и Нёрс, из «Сент-Луиса» — трио защитников Данн, Эдмундсон и Парэйко.
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