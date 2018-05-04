Барри Троц: «Питтсбург» очень здорово оборонялся

Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц прокомментировал четвертый матч серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (1:3).

Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» сравнять счет в серии с «Вашингтоном»

«Мой первый комментарий — «Пингвинз» очень здорово оборонялись, — приводит слова Троца официальный сайт НХЛ. — Пару раз мы могли подержать шайбу подольше, пару раз могли бросить, но попытались сыграть наверняка.

Нам придется сделать их жизнь труднее. Посмотрим видео, попытаемся найти, что подправить. Эти маленькие поправки способны решить исход матча».

Напомним, единственный гол «Вашингтона» забил Ти Джей Оши, сравнявший счет на 33-й минуте матча.

Теперь счет в серии стал 2-2. Пятый матч пройдет 5 мая в Вашингтоне.