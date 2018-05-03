Французский тренер рассказал о страхе своих хоккеистов

Тренер сборной Франции: У молодых хоккеистов трясутся коленки перед матчем с олимпийскими чемпионами

Главный тренер сборной Франции Дэйв Хендерсон прокомментировал ближайшую встречу со сборной России на чемпионате мира. «Целый месяц мы готовились к чемпионату мира, так что сейчас с нетерпением ждем первой игры против сборной России. В команде много молодых ребят, прежде не игравших на чемпионатах мира, и, что скрывать, они заметно нервничают перед встречей с олимпийскими чемпионами, коленки трясутся. Наши опытные игроки стараются помогать им, добавлять уверенности. Конечно, помним победу над россиянами в 2013 году, помним, как победили в Челябинске год назад, нужно хорошо сыграть в защите, тогда у нас будут шансы», — цитирует Хендерсона «Р-Спорт». Матч Россия — Франция состоится 4 мая в 17:15 мск.