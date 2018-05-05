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Атте Охтамаа: «Лямкин может стать защитником топ-уровня в НХЛ»
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Атте Охтамаа: «Лямкин может стать защитником топ-уровня в НХЛ» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Реальное время
Бывший защитник «Ак Барса» Атте Охтамаа заявил, что Никита Лямкин, играющий в казанском клубе на той же позиции, может стать хоккеистом топ-уровня в КХЛ и НХЛ. По словам финского игрока, молодому защитнику нужно больше опыта и усиленно работать для этого.
— Думаю, Никиту Лямкина ждет отличное будущее, он может стать защитником топ-уровня в КХЛ и даже НХЛ, если захочет и будет много работать, — цитирует «Бизнес Online» Охтамаа. — Я видел его еще летом на предсезонке, и уже тогда он был заметным, в сезоне он сразу же начал хорошо играть, а в плей-офф стал одним из лучших защитников команды. Мне очень понравилось выходить с ним в паре — помогало, что он много говорит на льду, что хорошо двигается и может вести шайбу. Никита и к атакам подключался, и в обороне играл смело, у него есть все необходимые для хорошего защитника качества. С опытом он станет лучше, я уверен.
В минувшем сезоне 30-летний Охтамаа провел 47 игр в «регулярке» КХЛ и набрал 6 (3+3) очков. В плей-офф он провел 19 метчей с результатом в 6 (1+5) очков.
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