Кто дебютирует за сборную России на ЧМ

Тренерский штаб сборной России по хоккею во вторник, 1 мая объявил состав на чемпионат мира 2018. В список вошли 26 хоккеистов, которые отправятся в Данию. В заявку на турнир могут попасть 25 игроков. Сборная России начнёт турнир 4 мая матчем с командой Франции. Рассказываем о россиянах, для которых этот чемпионат мира может стать первым в карьере.

Никита Трямкин

23-летний защитник лишь в этом году дебютировал во взрослой сборной, как раз после возвращения в Россию из НХЛ. Правда, на Олимпиаду Никита не попал, хотя до последнего был в команде и даже летал в Южную Корею. Однако в последний момент тренерский штаб предпочёл Егора Яковлева . Сейчас Трямкину вновь не гарантировано место в составе и вновь его главный конкурент Егор. Любопытно, кого же выберет уже новый главный тренер сборной России. К слову, Яковлев на Евротуре сыграл слабо.

Алексей Береглазов

В прошлом году защитник «Металлурга» ездил на чемпионат мира туристом. Береглазов так и не попал в заявку ни на один матч и постоянно находился в числе запасных. Летом 24-летний хоккеист уехал в «Рейнджерс», в котором закрепиться не смог. Осенью он вернулся в «Магнитку», но на Олимпиаду не отобрался. Клубный сезон вообще у Береглазова получился не слишком удачным, да и на этапах Евротура защитник не блистал. Далеко не факт, что ему выпадет шанс сыграть в Дании.

Динар Хафизуллин

Травма помешала Динару выступить на Олимпиаде, хотя в этом сезоне он смотрелся очень здорово и считался железным кандидатом в сборную России. До этого года на счету 29-летнего игрока был лишь один матч за взрослую национальную команду. Хафизуллин на протяжении нескольких месяцев восстанавливался от повреждения и провёл лишь девять матчей в плей-офф за СКА. Тем не менее Динар попал в заявку на чемпионат мира и скорей всего дебютирует в Копенгагене.

Никита Нестеров

Никите возвращение из НХЛ пошло на пользу. Прошлый сезон в «Тампе», а потом и в «Монреале» вряд ли Нестеров запишет себе в актив, зато этот… Переход в ЦСКА, большой контракт, золото Олимпиады и выступление в финале Кубка Гагарина. Теперь даже как-то сложно представить оборону сборной России и московских «армейцев» без 25-летнего челябинца. Главное — не сдавать позиции.

Кирилл Капризов

Да-да, автор победного гола в олимпийском финале никогда не выступал на мировых первенствах. Капризов, как и Береглазов, был в Кёльне, но в окончательную заявку не попал и в разгар турнира отправился в отпуск. Сейчас всё по-другому. Кирилл — одна из главных надежд сборной России. Тренерский штаб вероятно собирался воссоздать на ЧМ олимпийское звено Гусев — Дацюк — Капризов, которое зажигало в Пхёнчхане. Вот только Никита заболел и рискует пропустить начало чемпионата.

Михаил Григоренко

Ещё для одного олимпийца чемпионат мира в Дании будет первым в карьере. За этот сезон Михаил также стал практически незаменимым игроком в ЦСКА и сборной. Сначала Знарок наигрывал Григоренко в центре, а затем передвинул на фланг. Воробьёв также видит 24-летнего форварда с краю.

Илья Каблуков

Сколько ж было разговоров о нападающем СКА, когда объявили состав сборной России на Олимпиаду. Суть претензий заключалась в том, что игрок из четвёртого звена команды КХЛ едет на Игры. А он взял и забил Словении. Да и вообще был далеко не самым худшим в сборной. В конце концов большую часть Олимпиады на скамейке запасных просидел Шипачёв, а не Каблуков. Илье доверяет и новый тренерский штаб сборной, который включил 30-летнего форварда в состав на его первый ЧМ.

Максим Шалунов

Максиму всё никак не везёт в сборной — постоянно он на грани непопадания в неё. Так случилось и с Олимпиадой — в последний момент его отцепили. В целом же сезон в ЦСКА выдался для Шалунова успешным, правда в плей-офф нападающий заболел «свинкой», пропустил часть матчей, а потом был далёк от оптимальных кондиций. На чемпионате мира Максиму место не гарантировано, и он вполне может остаться за бортом. Ведь скорей всего тренерский штаб оставит свободные места в заявке для игроков из НХЛ.

Алексей Бывальцев

Кто бы мог подумать в начале сезона, что Бывальцев попадёт в состав на чемпионат мира. До этой весны он даже в молодёжной сборной никогда не выступал (только в команде U16). Но успешная игра за «Амур» , 43 (19+24) очка в регулярном чемпионате, и хоккеист уже в сборной и в СКА. Правда, далеко не факт, что в Дании Алексей сыграет. Слишком уж велика конкуренция среди крайних нападающих, а на Евротуре 24-летний игрок был не слишком убедителен.

Илья Михеев

23-летний нападающий уже одной ногой в СКА (о его переходе из «Авангарда» говорили еще несколько месяцев назад). Поэтому нет ничего удивительно, что Михеева в этом году стали звать в сборную, он даже в итоге попал в заявку на чемпионат мира. Но как и Бывальцев рискует не сыграть на мировом первенстве.

Максим Мамин

Мамин был далеко не самым очевидным кандидатом на попадание в сборную России. По ходу сезона он довольно много играл в АХЛ, а за «Флориду» провёл лишь 26 матчей, набрав 4 (3+1) очка. Однако талант 23-летнего форварда виден невооружённым глазом, он работоспособен и обладает хорошим катанием. Максим может сыграть как в первом звене, так и в четвёртом. В общем, поездку на свой первый чемпионат мир точно заслужил.

Павел Бучневич

Первый полноценный сезон в НХЛ провел воспитанник череповецкого хоккея. Бучневич набрал в регулярном чемпионате 43 (14+28) очка, заметно прибавил и заставил тренерский штаб сборной обратить на себя внимание. На Евротуре не сказать, что Павел зажигал, но здорово смотрелся в некоторых играх. Правда, форварду всё никак не хватает стабильности, порой он просто растворяется на льду.

Никита Сошников

Не самым очевидным кандидатом на поездку в Данию был Сошников. В прошлом сезоне Никита получил сотрясение мозга, долго лечился и пропустил почти всю предсезонку. Осенью «Торонто» отправил его в фарм-клуб, а затем обменял в «Сент-Луис». В команде Тарасенко у 24-летнего нападающего тоже мало, что получалось. Тем не менее Сошников получил вызов в сборную России. На Евротуре очков он не набрал, но моментами показывал интересную игру. Только хватит ли этого, чтобы сыграть на чемпионате мира?