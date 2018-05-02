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Клуб КХЛ «Автомобилист» подписал контракт с нападающим «Нефтехимика» Секстоном
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Клуб КХЛ «Автомобилист» подписал контракт с нападающим «Нефтехимика» Секстоном 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 2 мая. Екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» подписал контракт с американским форвардом нижнекамского «Нефтехимика» Дэном Секстоном. Об этом сообщает пресс-служба «Автомобилиста».
Срок соглашения с 31-летним хоккеистом не сообщается.
Секстон в 2009 году дебютировал в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в составе «Анахайма», за который провел в общей сложности 89 матчей и отметился 32 (13 шайб + 19 передач) очками за результативность. В 2013 году Секстон перешел в финский ТПС, а в 2014 году стал игроком «Нефтехимика». За пять лет в нижнекамской команде нападающий сыграл 201 матч в КХЛ, набрав 170 (53 +117) очков. В сезоне-2017/18 он с 47 (12+35) очками занял седьмое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ.
В составе сборной США Секстон стал обладателем бронзовых медалей чемпионата мира 2015 года.
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