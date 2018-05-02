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Известен расширенный состав сборной Латвии на ЧМ
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Известен расширенный состав сборной Латвии на ЧМ-2018 — в нём 13 игроков КХЛ 

Чемпионат.com 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли назвал расширенный состав национальной команды для участия в чемпионате мира 2018 года в Дании, информирует Delfi.lv. В состав вошли 27 игроков: 3 вратаря, 8 защитников и 16 нападающих. Заявка на турнир составляет 25 человек (3 вратаря и 22 полевых игрока).
Вратари: Элвис Мерзликин («Лугано», Швейцария), Кристерс Гудлевскис («Бриджпорт Саунд Тайгерс», АХЛ) и Матисс Кивлениекс («Кливленд Монстерз», АХЛ).
Защитники: Гунтис Галвиньш, Кристапс Зиле, Увис Балинскис (все — «Динамо» Рига), Эдгарс Сиксна («Сарыарка», ВХЛ), Кристиан Рубинс («Медисин-Хат Тайгерс», WHL), Кристапс Сотниекс («Лада» Тольятти), Ральф Фрейбергс («Злин», Чехия) и Оскар Цибульскис («Градец-Кралове», Чехия).
Нападающие: Роберт Букартс («Злин»), Никита Евпалов, Микелис Редлихс, Микс Индрашис, Виталий Павлов, Гинтс Мейя, Гунарс Скворцов, Оскар Батня, Френкс Разгалс (все — «Динамо» Рига), Мартиньш Карсумс («Динамо» Москва), Родриго Аболс («Эребру», Швеция), Рудольф Балцерс («Сан-Хосе Барракуда», АХЛ), Рихард Букартс («Айсберен» Берлин, Германия), Андрис Джериньш («Градец-Кралове»), Рональд Кениньш («Цюрих», Швейцария) и Теодор Блюгерс («Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз», АХЛ).
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