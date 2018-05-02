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Буре: У нашей сборной хороший состав
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Буре: У нашей сборной хороший состав 

LiveSport.Ru 38 минут назад
Фото: rg.ru
Легенда российского хоккея Павел Буре заявил, что у сборной России хороший состав на чемпионат мира-2018.
Слова Буре приводит «Р-Спорт».
«Сборная России всегда ставит самые высокие цели на любом турнире. На чемпионат мира едут те, кто хочет, может и кого выбирают тренеры. Так что в любом случае у нас хороший состав, и ожидания от его выступления тоже большие.
Радует, что у нас едут сильные вратари. Василий Кошечкин, Илья Сорокин и Игорь Шестеркин — ведущие голкиперы нашего чемпионата, и хорошо, что у тренерского штаба есть такой выбор. Всех их мы видели в деле, и каждый из них готов быть первым номером на чемпионате мира», — сказа Буре.
«Да, наша команда еще может усилиться, но уже незначительно. У нас уже есть много ребят, которые хотят и могут играть. Одно-два места в заявке стоит оставить на случай травм. Отмечу и центральную линию нападающих. Про Павла Дацюка много говорить не надо. Артем Анисимов, Илья Каблуков, Сергей Андронов давно играют на высоком уровне. Каждый из них привносит в команду что-то свое, выполняет свою роль. Я считаю, что выбор центральных форвардов правильный», — добавил чемпион мира.
Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая
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