Игрок сборной Швеции высказался о матче с Россией

Игрок сборной Швеции: об игре против сборной России подумаем ближе к делу

Форвард сборной Швеции и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Рейнджерс" Мика Зибанежад поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по хоккею в Дании. Слова спортсмена приводит ТАСС

"Безусловно, я очень взволнован. У меня есть опыт участия в молодежных чемпионатах мира, но здесь совершенно другой уровень.

Хочется провести его на должном уровне и показать достойный результат, чтобы наши болельщики не остались разочарованными", — сказал игрок.

Зибанежад также отметил, что для сборной Швеции не имеет значения, кто является фаворитом мирового первенства.

"Для нас не имеет значения, кто фаворит чемпионата. Нам нужно стараться побеждать в каждой игре и двигаться вперед.

Чемпионат мира — это длинный турнир, поэтому важно рассчитать силы таким образом, чтобы каждая следующая игра получалась успешнее предыдущей. Ближайшая игра у нас против белорусов и мы сфокусированы на ней, а о игре против сборной России подумаем ближе к делу", — подчеркнул он.