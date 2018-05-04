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Игрок сборной Швеции высказался о матче с Россией
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Игрок сборной Швеции: об игре против сборной России подумаем ближе к делу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Форвард сборной Швеции и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Рейнджерс" Мика Зибанежад поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по хоккею в Дании. Слова спортсмена приводит ТАСС.
"Безусловно, я очень взволнован. У меня есть опыт участия в молодежных чемпионатах мира, но здесь совершенно другой уровень.
Хочется провести его на должном уровне и показать достойный результат, чтобы наши болельщики не остались разочарованными", — сказал игрок.
Зибанежад также отметил, что для сборной Швеции не имеет значения, кто является фаворитом мирового первенства.
"Для нас не имеет значения, кто фаворит чемпионата. Нам нужно стараться побеждать в каждой игре и двигаться вперед.
Чемпионат мира — это длинный турнир, поэтому важно рассчитать силы таким образом, чтобы каждая следующая игра получалась успешнее предыдущей. Ближайшая игра у нас против белорусов и мы сфокусированы на ней, а о игре против сборной России подумаем ближе к делу", — подчеркнул он.
Ранее защитник магнитогорского "Металлурга" и сборной России по хоккею Алексей Береглазов рассказал о подготовке команды к чемпионату мира.
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