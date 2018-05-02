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Капитан сборной Канады выбрал лучшего российского хоккеиста
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Капитан сборной Канады выбрал лучшего российского хоккеиста 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» и капитан сборной Канады по хоккею Коннор Макдэвид назвал российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Алесандра Овечкина лучшим российским хоккеистом.
"Очень сложно выбрать кого-то одного с ходу. Но если посмотреть на Александра Овечкина, на все, чего он добился за свою карьеру что в НХЛ, что на международном уровне, сомнений не остаётся. Он особенный хоккеист. Я бы выбрал его. Но, опять же, конкуренты у него серьезные", — цитирует Макдэвида «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что Макдэвид вошел в тройку претендентов на приз приз самому выдающемуся хоккеисту сезона ("Тед Линдсей Эворд").
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