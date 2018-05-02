Капитан сборной Канады выбрал лучшего российского хоккеиста

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» и капитан сборной Канады по хоккею Коннор Макдэвид назвал российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Алесандра Овечкина лучшим российским хоккеистом.

"Очень сложно выбрать кого-то одного с ходу. Но если посмотреть на Александра Овечкина , на все, чего он добился за свою карьеру что в НХЛ, что на международном уровне, сомнений не остаётся. Он особенный хоккеист. Я бы выбрал его. Но, опять же, конкуренты у него серьезные", — цитирует Макдэвида «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Макдэвид вошел в тройку претендентов на приз приз самому выдающемуся хоккеисту сезона ("Тед Линдсей Эворд").