Коннор Макдэвид: «Овечкин — лучший русский игрок в НХЛ»

"Нет сомнений — Овечкин лучший русский игрок НХЛ". Интервью Коннора Макдэвида

— Какие у вас воспоминания от матчей с Россией?

— Разные. Я ведь и проигрывал ей, и выигрывал. Не скажу, что это удобная для меня команда. Она для всех очень неудобная. Потому что игроки всегда хорошо катаются и здорово оснащены технически. В обороне против них нужно играть очень аккуратно.

— Кто лучший русский игрок?

— Очень сложно выбрать кого-то одного с ходу. Но если посмотреть на Овечкина, на все, чего он добился за свою карьеру что в НХЛ, что на международном уровне — сомнений не остается. Он особенный хоккеист. Я бы выбрал его. Но, опять же, — конкуренты у него серьезные. (Игорь ЕРОНКО)

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