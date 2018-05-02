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Коннор Макдэвид: «Овечкин — лучший русский игрок в НХЛ»
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Коннор Макдэвид: «Овечкин — лучший русский игрок в НХЛ» 

Спорт-Экспресс 24 минуты назад
Фото: Спорт-Экспресс
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в интервью «СЭ» назвал лучшего россияна в НХЛ. На первое место 21-летний канадец поставил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
"Нет сомнений — Овечкин лучший русский игрок НХЛ". Интервью Коннора Макдэвида
— Какие у вас воспоминания от матчей с Россией?
— Разные. Я ведь и проигрывал ей, и выигрывал. Не скажу, что это удобная для меня команда. Она для всех очень неудобная. Потому что игроки всегда хорошо катаются и здорово оснащены технически. В обороне против них нужно играть очень аккуратно.
— Кто лучший русский игрок?
— Очень сложно выбрать кого-то одного с ходу. Но если посмотреть на Овечкина, на все, чего он добился за свою карьеру что в НХЛ, что на международном уровне — сомнений не остается. Он особенный хоккеист. Я бы выбрал его. Но, опять же, — конкуренты у него серьезные. (Игорь ЕРОНКО)
Полностью интервью Макдэвида
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