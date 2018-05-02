Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» и сборной Канады Коннор Макдэвид рассказал, кого считает лучшим российским хоккеистом.
«Очень сложно выбрать кого-то одного с ходу. Но если посмотреть на Александра Овечкина, на всё, чего он добился за свою карьеру что в НХЛ, что на международном уровне — сомнений не остаётся. Он особенный хоккеист. Я бы выбрал его. Но, опять же, — конкуренты у него серьёзные», — приводит слова Макдэвида «Спорт-экспресс».
Ранее Макдэвид заявил, что ему нравится играть против сборной России.