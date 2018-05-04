Аналитики: «Бостон» сравняет счёт в серии Кубка Стэнли с «Тампой» Кучерова

Букмекеры назвали фаворита четвертого матча второго раунда плей-офф НХЛ «Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», который состоится 5 мая. Счёт в серии 2-1 в пользу «Тампы».

Аналитики считают аутсайдером «Тампа-Бэй Лайтнинг». Коэффициент на победу в основное время — 2.85, по итогам всей встречи — 2.20.

Шансы «Бостон Брюинз» на победу более весомые. Успех в основное время котируется за 2.10, а с учётом овертайма и буллитов — за 1.70.

Вероятность овертайма оценена коэффициентом 3.80.

Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 10.25.

Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.70, меньше 5,5 — за 2.20.

Начало матча — в 2:00 мск.