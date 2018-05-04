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Аналитики: «Бостон» сравняет счёт в серии Кубка Стэнли с «Тампой» Кучерова
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Аналитики: «Бостон» сравняет счёт в серии Кубка Стэнли с «Тампой» Кучерова 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Букмекеры назвали фаворита четвертого матча второго раунда плей-офф НХЛ «Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», который состоится 5 мая. Счёт в серии 2-1 в пользу «Тампы».
Аналитики считают аутсайдером «Тампа-Бэй Лайтнинг». Коэффициент на победу в основное время — 2.85, по итогам всей встречи — 2.20.
Шансы «Бостон Брюинз» на победу более весомые. Успех в основное время котируется за 2.10, а с учётом овертайма и буллитов — за 1.70.
Вероятность овертайма оценена коэффициентом 3.80.
Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 10.25.
Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.70, меньше 5,5 — за 2.20.
Начало матча — в 2:00 мск.
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