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Андерссон: решение выбросить медаль было осознанным
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Андерссон — о вердикте ИИХФ: решение выбросить медаль было осознанным 

Чемпионат.com 14 часов назад
Фото: NY Daily News
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной Швеции Лиас Андерссон прокомментировал решение Международной федерации хоккея дисквалифицировать ряд тренеров и игроков молодёжной национальной команды Швеции (в том числе Андерссона) за инцидент в финале МЧМ-2018.
«Мне жалко людей, которые пострадали из-за незнания регламентных норм. Я не думаю, что они были в курсе правил. Лично я выкинул медаль нарочно. Это было осознанное решение. Импульсивное, но осознанное.
Я могу вам объяснить, почему так поступил. Я просто не хотел той медали. Это не было акцией протеста против сборной Канады или ИИХФ. У меня уже есть серебряная медаль ЮЧМ, мне была не нужна ещё одна такая же. Я был раздавлен и опечален, поэтому сделал то, что сделал. Больше так никогда не поступлю.
Попадание на взрослый чемпионат мира? Это классно, постараюсь воспользоваться предоставленным шансом», — цитирует Андерссона Aftonbladet.
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