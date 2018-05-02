Ещё
Стал известен капитан сборной Финляндии на чемпионате мира 2018 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стал известен капитан сборной Финляндии на чемпионате мира 2018 года 

Чемпионат.com 52 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Микаэль Гранлунд выбран капитаном сборной Финляндии на чемпионате мира 2018 года в Дании, информирует журналист Пекка Ялонен.
Ассистентами Гранлунда станут игроки НХЛ — нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен и форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо.
В 77 матчах минувшего регулярного чемпионата НХЛ сезона-2017/18 26-летний Гранлунд сумел записать на свой счёт 67 (21+46) баллов при показателе полезности «+13» и 18 минутах штрафного времени.
В минувшем сезоне 21-летний Рантанен забросил 29 шайб и отдал 55 результативных передач в 81 матче регулярного сезона при показателе полезности «0». В 6 матчах Кубка Стэнли на его счету 4 голевые передачи. Рантанен весь сезон провёл в первом звене своей команды.
20-летний Ахо в 78 матчах регулярного чемпионата сезона-2017/18 набрал 65 (29+36) очков.
Чемпионат.com: последние новости
12 российских хоккеистов, которые дебютируют на чемпионате мира-2018 Буре: у сборной России хороший состав, на ЧМ едут те, кто хочет и может играть Аналитики: «Тампа» Кучерова сравняет счёт в серии Кубка Стэнли с «Бостоном»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские борцы завоевали три золота на ЧЕ за день9
«Ливерпуль» назвал условия продажи Салаха
«Конец карьеры уже близко»16
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Вандалы изуродовали лицо Боярского52
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение