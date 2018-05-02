Стал известен капитан сборной Финляндии на чемпионате мира 2018 года

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Микаэль Гранлунд выбран капитаном сборной Финляндии на чемпионате мира 2018 года в Дании, информирует журналист Пекка Ялонен.

В 77 матчах минувшего регулярного чемпионата НХЛ сезона-2017/18 26-летний Гранлунд сумел записать на свой счёт 67 (21+46) баллов при показателе полезности «+13» и 18 минутах штрафного времени.

В минувшем сезоне 21-летний Рантанен забросил 29 шайб и отдал 55 результативных передач в 81 матче регулярного сезона при показателе полезности «0». В 6 матчах Кубка Стэнли на его счету 4 голевые передачи. Рантанен весь сезон провёл в первом звене своей команды.

20-летний Ахо в 78 матчах регулярного чемпионата сезона-2017/18 набрал 65 (29+36) очков.