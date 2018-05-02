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Стал известен капитан сборной Финляндии на ЧМ
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Стал известен капитан сборной Финляндии на чемпионате мира 2018 года 

Чемпионат.com 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Микаэль Гранлунд выбран капитаном сборной Финляндии на чемпионате мира 2018 года в Дании, информирует журналист Пекка Ялонен.
Ассистентами Гранлунда станут игроки НХЛ — нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен и форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо.
В 77 матчах минувшего регулярного чемпионата НХЛ сезона-2017/18 26-летний Гранлунд сумел записать на свой счёт 67 (21+46) баллов при показателе полезности «+13» и 18 минутах штрафного времени.
В минувшем сезоне 21-летний Рантанен забросил 29 шайб и отдал 55 результативных передач в 81 матче регулярного сезона при показателе полезности «0». В 6 матчах Кубка Стэнли на его счету 4 голевые передачи. Рантанен весь сезон провёл в первом звене своей команды.
20-летний Ахо в 78 матчах регулярного чемпионата сезона-2017/18 набрал 65 (29+36) очков.
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