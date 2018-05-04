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Клуб НХЛ возглавил университесткий тренер
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Клуб НХЛ возглавил университесткий тренер 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Twitter «Даллас Старз»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» возглавил канадский специалист Джим Монтгомери, сообщает официальный сайт лиги.
"Мы очень рады объявить Джима Монтгомери главным тренером «Далласа». Он добился успеха во всех командах, которые возглавлял", — заявил генеральный директор клуба Джим Нилл.
48-летний канадский специалист в последние пять сезонов возглавлял команду Денверского университета, выступающую в лиге Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). В сезоне-2016/17 его команда стала чемпионом лиги.
На посту главного тренера «Далласа» Монтгомери сменил Кена Хичкока и стал 23 наставником в истории команды.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» заключил контракт с голкипером «Металлурга» Самсоновым.
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