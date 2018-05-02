Клуб НХЛ «Миннесота» подписал контракт новичка с российским нападающим Соколовым

ТАСС , 2 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» заключил контракт новичка с российским нападающим Дмитрием Соколовым . Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано на три года.

Соколов был выбран «Миннесотой» на драфте новичков лиги 2016 года в седьмом раунде под общим 196-м номером. Ранее он выступал в системе омского «Авангарда», в сезоне-2014/15 сыграл 29 матчей за фарм-клуб «Авангарда» в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) «Омские Ястребы», набрав 16 очков (13 шайб + три передачи). В 2015 году в составе юниорской сборной России (игроки до 17 лет) принял участие в чемпионате мира и набрал пять очков (2+3) в пяти играх турнира. Также он входил в состав молодежной сборной России (до 20 лет) на чемпионат мира 2018 года, на турнире провел пять игр, набрав три очка (1+2).

В прошедшем сезоне Соколов выступал за команды Юниорской лиги Онтарио «Садбери» и «Бэрри», суммарно провел 64 матча в регулярном чемпионате лиги и набрал 96 очков (50+46). В составе «Бэрри» сыграл 12 матчей в плей-офф лиги и отметился 15 очками (8+7).