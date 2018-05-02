Российский форвард Соколов подписал контракт с клубом НХЛ 

Российский нападающий Дмитрий Соколов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесотой Уайлд», передает "Советский спорт".
По информации пресс-службы клуба, соглашение с Соколовым рассчитано на три года.
20-летний россиянин является воспитанником омского «Авангарда».
В 2016 году «Миннесота» выбрала Соколова на драфте новичков в седьмом раунде под общим 196-м номером.
Прошедший сезон российский форвард провел в Хоккейной лиге Онтарио (OHL), выступая за «Садбери» и «Бэрри». В общей сумме он сыграл в 64 матчах, в которых забросил 50 шайб и отдал 46 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» подтвердил заинтересованность в переходе бывшего нападающего петербургского СКА Ильи Ковальчука.