Российский форвард Соколов подписал контракт с клубом НХЛ

По информации пресс-службы клуба, соглашение с Соколовым рассчитано на три года.

20-летний россиянин является воспитанником омского «Авангарда».

В 2016 году «Миннесота» выбрала Соколова на драфте новичков в седьмом раунде под общим 196-м номером.

Прошедший сезон российский форвард провел в Хоккейной лиге Онтарио (OHL), выступая за «Садбери» и «Бэрри». В общей сумме он сыграл в 64 матчах, в которых забросил 50 шайб и отдал 46 результативных передач.