Клубы НХЛ «Бостон» и «Калгари» проведут два предсезонных матча в Китае

По информации пресс-службы Национальной хоккейной лиги (НХЛ), у «Бостона» и «Калгари» запланировано два матча.

Первая встреча состоится 15 сентября 2018 года в Шэньчжене. Вторая игра между американским и канадским клубами запланирована на 19 сентября в Пекине.

До этого клубы НХЛ проводили предсезонные матчи в Китае лишь однажды. Это случилось накануне сезона-2017/18, когда «Лос-Анджелес Кингз» и «Ванкувер Кэнакс» выступили в рамках азиатского турне.

В текущем сезоне «Бостон» занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции. На данный момент «Брюинз» участвует в розыгрыше Кубка Стэнли, где его соперником в стадии полуфинала конференции является «Тампа-Бэй Лайтнинг». Счет в серии после двух матчей 1-1.

"Калгари" закончил сезон на 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции в регулярном чемпионате НХЛ.