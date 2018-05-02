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Предсезонные матчи НХЛ между «Бостоном» и «Калгари» пройдут в Китае 15 и 19 сентября
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Предсезонные матчи НХЛ между «Бостоном» и «Калгари» пройдут в Китае 15 и 19 сентября 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 2 мая. Предсезонные игры Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Бостоном» и «Калгари» пройдут в Китае 15 и 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Матч 15 сентября пройдет в Шэньчжэне и будет считаться домашним для «Калгари». Ответная игра состоится в Пекине 19 сентября на арене «Леспортс-центр», хозяином будет «Бостон».
Встречи пройдут в рамках сотрудничества НХЛ со спортивным бюро Китая в области разработки хоккейных программ по развитию и поддержке местных хоккеистов на всех уровнях.
В 2017 году команды НХЛ «Лос-Анджелес» и «Ванкувер» впервые в истории провели две очные встречи в рамках турне в Китае, в обоих матчах победу одержал «Лос-Анджелес» (5:2 и 4:3).
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