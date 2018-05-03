Состав сборной России на тренировке за день до матча с Францией 

Сборная России провела тренировку за день до своего первого матча на чемпионате мира по хоккею-2018. Напомним, в первой игре подопечные Ильи Воробьёва встретятся с командой Франции. Вратари: Кошечкин, Шестёркин, Сорокин. «Красные»: Гавриков — Киселевич, Капризов — Дацюк — Дадонов; «Белые»: Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич; «Синие»: Яковлев — Береглазов, Мамин — Андронов — Шалунов, Сошников; «Жёлтые»: Трямкин — Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Михеев, Бывальцев.
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