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Клуб НХЛ «Вашингтон» подписал контракт с российским вратарем Самсоновым
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Клуб НХЛ «Вашингтон» подписал контракт с российским вратарем Самсоновым 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИАМО
ТАСС, 4 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» подписал контракт с российским вратарем Ильей Самсоновым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение рассчитано на три года.
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