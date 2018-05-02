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Клубы НХЛ проведут два предсезонных матча в Китае
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Клубы НХЛ проведут два предсезонных матча в Китае 

RT на русском 1 час назад
Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» и «Калгари Флэймз» проведут два предсезонных матча в Китае.
Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Первый поединок американского и канадского коллективов состоится 15 сентября 2018 года в Шэньчжене, а второй, запланированный на 19 сентября, примет Пекин.
Ранее клубы НХЛ лишь однажды проводили выставочные матчи в Китае — перед началом сезона-2017/18 в рамках азиатского турне между собой сыграли «Лос-Анджелес Кингз» и «Ванкувер Кэнакс».
Ранее сообщалось, что российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан третьей звездой игрового дня в НХЛ.
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