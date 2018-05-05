Кросби подарил экипировку юному хоккеисту, который потерял свою при пожаре

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в закрытом режиме готовится к пятому матчу серии плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз», однако исключение было сделано для юного болельщика Беннета Тауха.

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Капитан «пингвинов» пригласил мальчика на тренировку команды. Таух при пожаре потерял всю свою хоккейную экипировку. Кросби после занятия пообщался с ним, сфотографировался и подарил всё необходимое для игры.

Ранее сообщалось, что гол Кучерова помог «Тампе» одержать победу над «Бостоном» в матче плей-офф НХЛ, а «Вегас» обыграл «Сан-Хосе».