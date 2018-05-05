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Кросби подарил экипировку юному хоккеисту, который потерял свою при пожаре
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Кросби подарил экипировку юному хоккеисту, который потерял свою при пожаре 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИАМО
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в закрытом режиме готовится к пятому матчу серии плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз», однако исключение было сделано для юного болельщика Беннета Тауха.
Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Капитан «пингвинов» пригласил мальчика на тренировку команды. Таух при пожаре потерял всю свою хоккейную экипировку. Кросби после занятия пообщался с ним, сфотографировался и подарил всё необходимое для игры.
Ранее сообщалось, что гол Кучерова помог «Тампе» одержать победу над «Бостоном» в матче плей-офф НХЛ, а «Вегас» обыграл «Сан-Хосе».
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