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Экс-защитник «Авангарда» и «Нефтехимика» Густафссон перешёл в «Лулео»
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Экс-защитник «Авангарда» и «Нефтехимика» Густафссон перешёл в «Лулео» 

Чемпионат.com 1 час назад
Шведский защитник Эрик Густафссон вернулся на родину и пополнил состав местного «Лулео», информирует официальный сайт клуба. Соглашение заключено на четыре сезона.
«Переход в «Лулео» вдохновляет меня. У нас был хороший диалог в течение определённого времени, будет интересно снова играть в Швеции. В моем лице болельщики могут ожидать игрока, который всегда хочет побеждать и играет сердцем. Надеюсь, что это поможет мне вписаться в состав клуба», — цитирует Густафссона пресс-служба клуба.
Густафссон в минувшем сезоне выступал в КХЛ за «Авангард», в составе которого набрал 10 (1+9) очков в 23 матчах «регулярки», после чего стал игрокам «Нефтехимик», где сыграл в 25 матчах регулярного чемпионата и отметился 13 (1+12) баллами. Также за нижнекамский клуб Густафссон провёл 2 матча в плей-офф, в которых сделал 1 голевую передачу.
Ранее стало известно, что в Швецию вернулся и Никлас Бурстрём.
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