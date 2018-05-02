Экс-защитник «Авангарда» и «Нефтехимика» Густафссон перешёл в «Лулео»

Шведский защитник Эрик Густафссон вернулся на родину и пополнил состав местного «Лулео», информирует официальный сайт клуба. Соглашение заключено на четыре сезона.

«Переход в «Лулео» вдохновляет меня. У нас был хороший диалог в течение определённого времени, будет интересно снова играть в Швеции. В моем лице болельщики могут ожидать игрока, который всегда хочет побеждать и играет сердцем. Надеюсь, что это поможет мне вписаться в состав клуба», — цитирует Густафссона пресс-служба клуба.

Густафссон в минувшем сезоне выступал в КХЛ за «Авангард», в составе которого набрал 10 (1+9) очков в 23 матчах «регулярки», после чего стал игрокам «Нефтехимик», где сыграл в 25 матчах регулярного чемпионата и отметился 13 (1+12) баллами. Также за нижнекамский клуб Густафссон провёл 2 матча в плей-офф, в которых сделал 1 голевую передачу.

Ранее стало известно, что в Швецию вернулся и Никлас Бурстрём.