Хоккеист сборной России Киселевич поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ

Защитник сборной России по хоккею Богдан Киселевич поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира, который стартует 4 мая в Дании. Слова спортсмена приводит "Советский спорт"

"Начинаем с матча с французами — они всегда бегут вперед. Потом Австрия, которая не любит отдавать победу легко. Белорусов мы знаем, думаю, что будем играть с ними в знакомый нам хоккей в российском стиле. Чехов на Евротуре посмотрели — от них можно все, что угодно ждать.

Потом играем со швейцарцами — это очень динамичная, мобильная команда. Ну и конечно, шведы, у которых будут НХЛовцы. В общем, каждая игра будет напряженной и интересной", — сказал хоккеист.

Киселевич также отметил, что на чемпионате мира невозможно выиграть просто так.

"Даже если вспомнить прошлый год — да, с некоторыми командами были, казалось, разгромные счета. Но и в этих играх на льду все совсем непросто. В каждом матче ты выкладываешься — и с фаворитами, и с возможными аутсайдерами турнира. Просто так не выиграешь — нужно сначала забросить шайбу, потом удержать преимущество", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что хоккеисты и тренерский штаб сборной России прибыли в Копенгаген для участия в чемпионате мира.