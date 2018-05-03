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Хоккеист сборной России Киселевич поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ
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Хоккеист сборной России Киселевич поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Защитник сборной России по хоккею Богдан Киселевич поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира, который стартует 4 мая в Дании. Слова спортсмена приводит "Советский спорт".
"Начинаем с матча с французами — они всегда бегут вперед. Потом Австрия, которая не любит отдавать победу легко. Белорусов мы знаем, думаю, что будем играть с ними в знакомый нам хоккей в российском стиле. Чехов на Евротуре посмотрели — от них можно все, что угодно ждать.
Потом играем со швейцарцами — это очень динамичная, мобильная команда. Ну и конечно, шведы, у которых будут НХЛовцы. В общем, каждая игра будет напряженной и интересной", — сказал хоккеист.
Киселевич также отметил, что на чемпионате мира невозможно выиграть просто так.
"Даже если вспомнить прошлый год — да, с некоторыми командами были, казалось, разгромные счета. Но и в этих играх на льду все совсем непросто. В каждом матче ты выкладываешься — и с фаворитами, и с возможными аутсайдерами турнира. Просто так не выиграешь — нужно сначала забросить шайбу, потом удержать преимущество", — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что хоккеисты и тренерский штаб сборной России прибыли в Копенгаген для участия в чемпионате мира.
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