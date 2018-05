Чирелли забросил первую в карьере шайбу в Кубке Стэнли

Нападающий «Тампа-Бэй» Энтони Чирелли отметился заброшенной шайбой в 3-м матче 1/3 финала Кубка Стэнли против «Бостона». В концовке первого периода 20-летний канадец сделал счет 3:1. Для него этот гол стал первым в карьере в плей-офф.

Once again, @acirelli22 is proving that hard work really does pay off. That's career playoff goal #1 for the kid. #StanleyCup pic.twitter.com/ElJVdgnO8V

— NHL (@NHL) 2 мая 2018 г.