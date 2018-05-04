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Видео: Малкин забросил четвертую шайбу в Кубке Стэнли
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Видео: Малкин забросил четвертую шайбу в Кубке Стэнли 

Советский спорт 1 час назад
31-летний нападающий отличился на 18-й минуте второго периода при счете 1:1. Ему ассистировали Патрик Хернквист и Фил Кессел.
Таким образом, в семи играх текущего розыгрыша Кубка Стэнли Евгений набрал семь (4+3) очков.
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