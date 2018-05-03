«Бостон» и «Калгари» проведут два предсезонных матча в Китае

«Бостон Брюинз» и «Калгари Флэймз» проведут два предсезонных матча в Китае в сентябре 2018 года, сообщает "Советский спорт"

"Калгари" примет «Бостон» в «Спортивном центре Универсиады» в Шэньчжэне 15 сентября.

19 сентября команды встретятся на «Кадиллак-Арене» в Пекине.

Отмечается, что в 2017 году в Шанхае и Пекине впервые проводились предсезонные встречи между «Лос-Анджелес Кингз» и «Ванкувер Кэнакс».

Ранее «Бостон Брюинз» на домашней площадке потерпел поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции со счетом 1:4.