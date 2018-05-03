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«Бостон» и «Калгари» проведут два предсезонных матча в Китае
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«Бостон» и «Калгари» проведут два предсезонных матча в Китае 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
«Бостон Брюинз» и «Калгари Флэймз» проведут два предсезонных матча в Китае в сентябре 2018 года, сообщает "Советский спорт".
"Калгари" примет «Бостон» в «Спортивном центре Универсиады» в Шэньчжэне 15 сентября.
19 сентября команды встретятся на «Кадиллак-Арене» в Пекине.
Отмечается, что в 2017 году в Шанхае и Пекине впервые проводились предсезонные встречи между «Лос-Анджелес Кингз» и «Ванкувер Кэнакс».
Ранее «Бостон Брюинз» на домашней площадке потерпел поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции со счетом 1:4.
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