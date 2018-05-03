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Палат: «У „Тампы“ были проблемы в защите, теперь мы лучше поддерживаем друг друга»
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Палат: «У „Тампы“ были проблемы в защите, теперь мы лучше поддерживаем друг друга» 

SPORT24.ru 49 минут назад
Нападающий Ондржей Палат прокомментировал победу своей команды в третьем матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз». Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу «Тампы». Также Палат рад возвращению после травмы.
«Я просто счастлив, что шайба оказалась в сетке, но я думаю, что вся команда хорошо сыграла сегодня. Мы просмотрели несколько видеороликов после первой игры. У нас были некоторые проблемы в защите, а теперь мы лучше поддерживаем друг друга», — приводит слова Палата пресс-служба Клуба.
Стоит отметить, что нападающий «Лайтнинг» забил два гола в первом периоде. Сперва чех на второй минуте встречи открыл счет, а на 3:19 забил вторую шайбу..
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Тампы». Следующий матч состоится 5 мая в Бостоне.
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