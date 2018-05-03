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Голкипер «Сан-Хосе» Джонс признан первой звездой дня в НХЛ
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Голкипер «Сан-Хосе» Джонс признан первой звездой дня в НХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Стала известна тройка главных звезд дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает ТАСС.
Первой звездой дня признан голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Мартин Джонс, который отразил 34 броска в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:0).
Вторым лучшим игроком стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат, отличившийся дублем в игре с «Бостон Брюинз» (4:1).
Третья звезда — форвард «Сан-Хосе» Логан Кутюр, на счету которого две результативные передачи в матче с «Вегасом» (4:0).
Ранее российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вышел на третье место по победам в плей-офф в истории клуба, выиграв свой 10 матч.
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