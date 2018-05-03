Голкипер «Сан-Хосе» Джонс признан первой звездой дня в НХЛ

Стала известна тройка главных звезд дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает ТАСС

Первой звездой дня признан голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Мартин Джонс , который отразил 34 броска в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:0).

Вторым лучшим игроком стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат, отличившийся дублем в игре с «Бостон Брюинз» (4:1).

Третья звезда — форвард «Сан-Хосе» Логан Кутюр, на счету которого две результативные передачи в матче с «Вегасом» (4:0).